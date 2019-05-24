Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, şarkıcı Onur Mete, önceki akşam eşi Aycan Dalkılıç Mete ile Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerin objektiflerine poz veren ikili, "Güzel havayı gördük ve yürüyüşe çıktık. Biraz spor yapıp evimize gideceğiz" şeklinde konuştu.
Ünlü çift, yaklaşık bir saat sonra bankta otururken tekrar görüntülendi. Eşi Aycan Mete'nin bileğine bakan Onur Mete, flaşların patlamasıyla panikledi. Ünlü şarkıcı muhabirlerin sorularına, "Eşimin bileği burkuldu. Müsaade eder misiniz lütfen?" dedi.
Öte yandan Mete'nin yürümekte zorlandığını gören Onur Mete, eşini kucaklayarak aracına götürdü.
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