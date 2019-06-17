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Onur Mete 'Nazlanma' diyecek

‘Bu Senin Şarkın’ isimli çalışması ile uzun süren sessizliğini bozan şarkıcı Onur Mete, yeni projesiyle hayranlarının karşısına çıkıyor. Dijital platformlarda Mete’nin sevenleri ile buluştuğu şarkının; sözü Aşkın Nur Yengi-Sezen Aksu, müziği ise yine Aşkın Nur Yengi’ye ait...

Onur Mete

‘Bu Senin Şarkın’ isimli çalışması ile uzun süren sessizliğini bozan şarkıcı Onur Mete, yeni projesiyle hayranlarının karşısına çıkıyor. Ünlü şarkıcı, 1992 yılında Aşkın Nur Yengi tarafından okunan ‘Nazlanma’ isimli şarkıyı yepyeni düzenlemesine ile sevenlerinin beğenisine sundu. Dijital platformlarda Mete’nin sevenleri ile buluştuğu şarkının; sözü Aşkın Nur Yengi-Sezen Aksu, müziği ise yine Aşkın Nur Yengi’ye ait.

YERLİ MARC ANTHONY: ONUR METE

Onur Mete, şarkısına Müjdat Küpşi yönetmenliğinde 17 saatte klip çekti. Yeni klibinde Mete’nin imajında değişikliğe gidildi ve çok daha genç bir görünüm sağlandı. Yeni imajında Amerikalı ünlü şarkıcı Marc Anthony’den esinlendiklerini söyleyen Onur Mete, klibindeki imajından çok mutlu olduğunu belirtti.

EŞİ KLİP KIZINI SEÇTİ

Klipte Onur Mete’ye Brezilyalı güzel Beatrice Lorena eşlik etti. Kendisine eşlik eden modeli eşi Aycan Mete’nin 100 model arasından seçtiğini söyleyen başarılı şarkıcı, eşinin kendisine her noktada destek olduğunu, daha önceki kliplerinde de kamera karşısına geçtiği mankenleri eşinin seçtiğini söyledi.

 

 

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