Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, “Yasak Elma”’nın sevilen oyuncuları Onur Tuna, Sevda Erginci ve Şafak Pekdemir geçtiğimiz gün Bebek’te görüntülendi. Yakışıklı oyuncu Onur Tuna, setlerinin ara verdiğini ve yemek yiyebilmek için bir restoran aradıklarını söyledi.

Diğer oyuncular Erginci ve Pekdemir’in yolda yürürken telefonları ile konuşmaları ise dikkatlerden kaçmadı.