Oyuncu Orhan Aydın Beyoğlu Emniyet Amirliği Güvenlik Şubesine getirildi.

Ünlü oyuncu twitter hesabından paylaştığı mesajda, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Beyoğlu Emniyet Amirliği Güvenlik Şubesine getirildiğini belirtti.

SERBEST BIRAKILDI

Aydın, twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

Hakkımda 2 dosya var. Yaşasın Hayat Yaşasın Tiyatro dediğim için Erzurum’dan “darbeci” diye ihbar edilmişim, diğeri Antalya’dan ihbar “Darbenin siyasi ayağı araştırılsın” dediğim için “darbecilikten” dava açılmış. Reddettim ve Serbest bırakıldım. YAŞASIN TİYATRO YAŞASIN HAYAT.