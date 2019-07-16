Orhan Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, Twitter hesabı üzerinden, "Şu an Urla'da emniyet tarafından "hakkınızda soya var" diyerek gözaltına alındım" şeklinde bir paykaşımda bulundu. Haber 7 yazarına hakaret ettiği gerçeksiyle gözaltına alınan Orhan Aydın 7.5 saat aranın ardından ifadesi alınarak serbest bırakıldı.
ORHAN AYDIN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Orhan Aydın 27 Eylül 1947 yılında dünyaya gelmiştir. Tiyatro sanatçısı birçok dizi ve filmde de rol almıştır. İşte Orhan Aydın'ın filmografisi...
Dizi
Kertenkele (dizi) (Bahtiyar) 2014-günümüz
Nasıl Geçti Habersiz (Ahmet) 2012
Karakol - Herkes Adalet İster (Alaattin) 2011
Yerden Yüksek 2010
Nakş-ı Dil Sultan (dizi) (Halil Hamit Paşa) 2010
Adanalı (Nevzat Müdür)(2008-2010
Emret Komutanım 2005
Anadolu Efsaneleri Sarı Kız Tepesi 2005
Anadolu Efsaneleri - Dikilitaş Efsanesi 2005
Anadolu Efsaneleri - Bostancı Baba 2005
Anadolu Efsaneleri - Göl Efsanesi 2004
Anadolu Efsaneleri - Kıyan Tepesi 2004
Fişgittin Bey 2003
Ankara Yollarında 2002
Tatlı Hayat (Hüsnü) 2001
Küçük Besleme (Osman) 2001 - 1999
İkinci Bahar 1998
Kurtuluş (General Dimaras) 1996
Hastane (dizi) (Dr. İskender Akoğlu) 1993
Gerçek Kesit 1993
Deniz Gurbetçileri 1991
Ana (Sivri Zeka) 1991
Yaprak Dökümü (Vehbi)1987
Sinema
Barınak (Sinan Baba) 2012
Devrimden Sonra (Öğretim Görevlisi) 2011
10 Saatte Büyümek Kısa film 2010
Hoşçakal Yarın (Yusuf Aslan'ın Avukatı) 1998
Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri (Başhekim) 1992
Deniz (film)1987
Muhteşem İkili 1986
Hesap Günü 1986
Muhteşem1985
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