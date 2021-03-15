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Orhan Gencebay kimdir, kaç yaşında, nereli? Orhan Gencebay şarkıları ve filmleri

Ünlü şarkıcı Orhan Gencebay'ın filmleri ve şarkıları araştırılıyor. Televizyon ekranlarının tanıdık siması Orhan Gencebay müziği kadar sosyal medya paylaşımları ve gazetecilere yaptığı açıklamalarla da gündeme geliyor. Peki, Orhan Gencebay kimdir? Orhan Gencebay kaç yaşında, aslen nereli? Orhan Gencebay şarkıları ve hayatı...

Orhan Gencebay kimdir, kaç yaşında, nereli? Orhan Gencebay şarkıları ve filmleri

Türk müzik dünyasında yediden yetmişe herkesin tanıdığı isimlerden biri olan Orhan Gencebay, sosyal paylaşım platformu Twitter'da Trend Topic listesine girdi. Sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri olan Orhan Gencebay'ın hayatı, şarkıları ve filmleri merak ediliyor. Orhan Gencebay kimdir? Orhan Gencebay kaç yaşında, aslen nereli? Orhan Gencebay şarkıları ve hayatı...

ORHAN GENCEBAY KİMDİR?

Orhan Gencebay ya da gerçek adıyla Orhan Kencebay, 4 Ağustos 1944 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve oyuncu olan Orhan Gencebay bugün 76 yaşında.

Arabesk müzik olarak adlandırılan, fakat kendisinin bu terimi "yanlıştır ve eksiktir" gerekçesiyle reddedip Serbest Türk müziği, özgür Türk müziği, serbest çalışmalar ve Gencebay müziği gibi kavramlarla adlandırdığı, 1960'larda yayılan Türk müziği tarzının yaratıcı ve öncülerindendir. Gencebay, 33. Türkiye Hükûmeti'nde Kültür Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı unvanına 1998'de layık görüldü.

ORHAN GENCEBAY HAYATI

Orhan Gencebay , 4 Ağustos 1944'te ailesinin üçüncü çocuğu olarak Samsun'da doğdu. Müziğe 6 yaşında, Rus konservatuvarı mezunu ve aslen Kırım göçmeni eski bir opera sanatçısı olan klasik batı müzisyeni Emin Tarakçı'dan keman ve mandolin dersleri alarak başladı. 7 yaşında bağlama ve Türk halk müziği dersleri almaya başladı. 10 yaşında ilk beste çalışması olan Kara Kaşlı Esmerdi Kim Bilir Kimi Sevdi isimli eseri yaptı.

13 yaşında Türk Sanat Müziği ve tambur eğitimi almaya başladı. Ortaokul ve lise yıllarında Samsun, Edirne ve İstanbul musiki cemiyetlerinde yaylı tambur, THM cemiyetlerinde ise bağlama çaldı. Samsun ve İstanbul'da halk evlerinin kuruculuğunu yaptı. Kendi açtığı müzik dershanelerinde öğretmenlik yaptı. Çocukluk yıllarında en çok etkilendiği kişi zamanının bağlama üstadı Bayram Aracı'ydı. Gencebay'a o yıllarda bu nedenle küçük Bayram diyorlardı.

İlk profesyonel bestesi "Ruhumda Titreyen Sonsuz Bir Alevsin"i 14 yaşında yapan Orhan Gencebay, 16 yaşından itibaren caz ve Rock müziği ile ilgilenmeye başladı, batı nefesli sazlardan oluşan orkestralarda tenor saksofon çaldı. İstanbul'a gelerek, Türkiye'nin ilk konservatuvarı ve eski adı Dârülelhan olan İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi, bir süre icra heyetinde bulundu.

ORHAN GENCEBAY VE TRT İSTANBUL RADYOSU

1964 yılında TRT Ankara Radyosu sınavına girdi ve yüksek başarıyla kazandı. Fakat, sınavda usulsüzlük olduğu gerekçesiyle sınav iptal edilince, müzik çalışmalarına ara vererek askerlik sebebiyle İstanbul'a gitti. Vatani görevini Heybeliada'da bahriyeli olarak sürdürdüğü yıllarda merasim bölüğü bandosunda saksafon çalmaya devam etti. 1966'da TRT İstanbul Radyosu sınavlarına girdi ve iftiharla kazandı. Aynı yıl, Türkiye çapında yapılan bağlama çalma yarışmasında Arif Sağ ve Cinuçen Tanrıkorur ile birlikte derece aldı. TRT İstanbul Radyosu'nda 10 ay bağlama sanatçılığı yaptı. Kurumun müzikal anlayışının ilerlemeye elverişli ve özgür olmadığı gerekçesiyle 1967 yılında kendi isteği ile ayrıldı.

ORHAN GENCEBAY EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Beyaz Kelebekler grubununda eski solisti olan ses sanatçısı Azize Gencebay'dan boşanan Orhan Gencebay'ın Sevim Emre ile 30 yılı aşkın bir süredir resmî birlikteliği devam etmektedir. Oğlu Altan Gencebay hâlen Kervan Plak prodüktörlüğünü yürütmektedir.

ORHAN GENCEBAY ŞARKILARI

Batsın Bu Dünya (1975)
Hatasız Kul Olmaz (1976)
Sarhoşun Biri (1976)
Benim Dertlerim (1978)
Yarabbim (1979)
Aşkı Ben Yaratmadım (1980)
Ben Topraktan Bir Canım (1981)
Kördüğüm (1981)
Bir Damla Mutluluk (1982)
Leyla ile Mecnun (1983)
Dil Yarası (1984)
Beni Biraz Anlasaydın (1985)
Cennet Gözlüm (1986)
Akma Gözlerimden (1987)
Emrin Olur (1988)
Süper Yıldızlar Kervanı (1988)
Ya Evde Yoksan / Seni Arıyorum (1989)
Utan / Dokunma (1990)
Hasret Rüzgarı (1991)
Sende Haklısın (1992)
Hayat Devam Ediyor (1993)
Yalnız Değilsin (1994)
Gönül Dostu (1995)
Kiralık Dünya (1996)
Klasikleri Sizin Seçtikleriniz (1998)
Cevap Ver (1999)

Klasikleri Sizin Seçtikleriniz 2 (2001)
İdeal Aşk / Batsın Bu Dünya (Remix) (2002)
Yürekten Olsun (2004)
İstanbul Hatırası / Köprüyü Geçmek (2005)
Yargısız İnfaz (2006)
Orhan Gencebay Film Müzikleri (2007)
Berhudar Ol (2010)
Orhan Gencebay ile Bir Ömür (2012)
Bedensiz Aşk (2013)

ORHAN GENCEBAY'IN FİLMLERİ

Sinema
YılBaşlıkRolüDiğer Başrol OyuncularNotlar
1971Bir Teselli VerOrhanTülin Örsek (Nermin)Orhan Gencebay'ın ilk filmidir ve ilk oyunculuk deneyimidir.[17]
1972Sev Dedi GözlerimOrhanPerihan Savaş (Meral)Selma Güneri (Serap)Orhan Gencebay'ın tek sinemakop filmidir. 16:9
1973Ben Doğarken ÖlmüşümOrhanNecla Nazır (Sevim)
1974Dertler Benim OlsunSebahattinPerihan Savaş (Ayşe)
1975Batsın Bu DünyaOrhanMüjde Ar (Seher)
Bir Araya GelemeyizOrhanHülya Koçyiğit (Füsun)
1976Bıktım Her Gün ÖlmektenOrhanNecla Nazır (Meral)
ŞoförHaydarHülya Koçyiğit (Zehra)
1977Hatasız Kul OlmazOrhan AkmanFatma Girik (Cennet)
1978Derdim Dünyadan BüyükOrhanİnci Engin (İpek)
ÇilekeşOrhan GencebayPerihan Savaş (Gül)
Aşkı Ben Mi YarattımOrhan GencebayMüjde Ar (Mehtap, Zeliha)
1979YarabbimOrhanPerihan Savaş (Gülcan)
1980Kır Gönlünün ZinciriniOrhan GencebayMüjde Ar (Ebru)
Vazgeç GönlümOrhanCanan Perver (Pınar)
Ben Topraktan Bir CanımOrhanNecla Nazır (Pınar)
1981Feryada Gücüm YokOrhan GencebayMüjde Ar (Müge)
1982KördüğümOrhanGülşen Bubikoğlu (Gülşen)
Bir Yudum MutlulukOrhanNecla Nazır (Zehra)
Leyla İle MecnunKadirGülşen Bubikoğlu (Leyla)
1983ZulümOrhanGüngör Bayrak (Zeynep)
KahırOrhanHülya Avşar (Hülya)
1984KaptanOrhanHülya Avşar (Melike)
Dil YarasıOrhanYaprak Özdemiroğlu (Hülya)
Aşkım GünahımdırOrhan GencebayOya Aydoğan (Oya)Güzin Doğan (İpek)
1985DorukOrhanCüneyt Arkın (Cemil)Müge Akyamaç (Çiğdem)
1987Cennet GözlümOrhanPerihan Savaş (Handan)
1988Küçüksün YavrumOrhanMelike Zobu (Zehra)
1989Sensiz YaşıyorumOrhan GencebayNilgün Akçaoğlu
Kan ÇiçeğiOrhanMeral Oğuz (Ayşe)
1990UtanOrhanOya Aydoğan (Selma)Orhan Gencebay'ın son sinema filmidir.

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