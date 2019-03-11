Oruca nasıl niyet edilir? sorusu üç ayların başlaması ile merak edildi. Vatandaşlar konunun detaylarını Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapmış olduğu açıklamalarla öğrenmek istiyor. İşte detaylar...,

RECEP AYINDA ORUÇ NİYETİ NASIL YAPILIR?

Mübarek geceler denince, ülkemizde “Kandiller” veya “Kandil Geceleri” tabir edilen (takvimdeki sırasına göre) Regaib, Mirâc, Berat ve Kadir geceleri kastedilir.

Evet şimdi bu aylarda kişi oruç tutmak istediğinde öncelikle kaza orucu olan kişi, önce kaza orucunu tutar, daha sonra da nafile oruç tutmak isterse onları tutabilir. Önce kaza oruçlarını tutması daha doğru olur. Böyle bir orucu tutacak kimsenin durumu ve niyeti de önemlidir. Diğer ibadetlerde olduğu gibi oruç ibadetinde de niyet şarttır. Orucun sahih olması İçin niyet şarttır. Kalben niyet kâfidir. Oruç için sahura kalkmak da niyet sayılır.

ŞABAN AYINDA ORUÇ NİYETİ NASIL YAPILIR?

Ayrıca Kaza oruçların’da niyet geceden olması gerek yani imsaktan önce kişi niyet etmesi önemlidir. Şimdi öncelikle niyet nedir? Niyet kişinin dil ile telafuz ettiği ibareler niyet değildir. Yarabbi niyet eyledim senin rızan için kaza orucu tutmaya şeklindeki ifade niyet değildir. Niyet öncelikle kalben kasıt olmasıdır. Yani kalbin kast etmesi meyil etmesi ve azmetmesi demektir. İşte onun için sahur yapması sahura kalkması yada herhangi birşey içip yemesi ve bunu yaparken yarın niyetli olması düşüncesi kalbinden geçmişse bu kişide niyet var demektir. Her ne kadar kişinin niyet etmesini unutması kalbinden geçirdiği için bir niyettir.

RAMAZAN AYINDA ORUÇ NİYETİ NASIL YAPILIR?

Recep ayında oruç tutmanın önemi dile getiriliyor. Öbür yandan da bu ayda Ramazan ayı gibi kesintisiz, hiç ara vermeden oruç tutulmaması tavsiye ediliyor. Peygamberimiz (asm) her iki şekli de uygulamıştır ki, Müslümanlar iki tercih arasında serbest bırakılmış. İsteyen ara ara tutar, isteyen daha sık oruç tutar.

Aşağıda yer alan hadis ise Recep ayı orucunun nasıl tutulmasını net bir biçimde açıklıyor.

Kur’ân’da geçen harem/hürmetli/saygın aylardan birisi de Recep ayıdır, bu aylara haram ayları denir. Peygamberimiz (asm) bu aylarda oruç tutmayı şu sözleriyle anlatıyor:

“Haram aylarından bazısını tut, bazısını bırak, haram aylarda tut ve bırak, haram aylarda tut ve bırak.”

Hadisi nakleden Hz. Bâhilî diyor ki:

“Resulullah (a.s.m.) ‘tut’ dedikçe, üç parmağını yumdu, ‘bırak’ deyince de üç parmağını bıraktı.” (Ebû Davud, Savm:54)

Böylece Peygamberimiz (asm)’in “Üç gün tut, üç gün ara ver” dediği anlaşılıyor. Recep ayında devamlı olarak aralıksız oruç tutanlar, bu oruçların sevabını alırlarsa da pek tavsiye edilmiyor. Sebebi ise Recep ayının Ramazan ayına benzetilmemesidir.

Ancak kefaret orucu tutmak isteyenler için, Recep ayının ilk gününden itibaren Şaban ayı ile birlikte iki ay aralıksız tutulur, buna Ramazan orucu da katılarak üç aylık bir oruç ibadeti yapılmış olur.