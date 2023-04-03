Mide bulantısı, düzensiz bağırsak sendromu, baş ağrıları, soğuk algınlığı ve pek çok sindirim sorunu nane yağıyla tedavi edilebilmektedir. Pek çok kullanım amacı bulunan nane yağı besinlerin içine ve ağız gargaralarına da aroma olarak eklenebilir. Ayrıca sadece tüketim amaçlı kullanılmayan nane yağı kozmetikte hoş koku için de tercih edilmektedir.