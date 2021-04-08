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Oruçluyken nikotin bandı takmak orucu bozar mı? Nikotin bandı orucu bozar mı?

Nikotin bandı orucu bozar mı? Oruçluyken nikotin bandı takılabilir mi? Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte bu iki sorunun cevabı da merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, nikotin bandı orucu bozar mı? İşte merak edilip araştırılan soruyla ilgili Diyanet'ten gelen yanıt...

Oruçluyken nikotin bandı takmak orucu bozar mı? Nikotin bandı orucu bozar mı?

Oruçluyken nikotin bandı takılabilir mi? Nikotin bandı takmak orucu bozar mı? Oruç ibadetiyle ilgili merak edilip araştırılan bu soruların cevabını haberimizde derledik. Peki, nikotin bandı orucu bozar mı? İşte merak edilip araştırılan soruyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'ndan gelen yanıt...

NİKOTİN BANDI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinde nikotin bandı ile ilgili şu ifadelere yer veriliyor:

"Nikotin bandı orucu bozmaz. Kural olarak orucu bozan şeyler, vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir. Vücuda sürülen yağ, merhem gibi maddeler, deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem yeme, içme ve beslenme anlamına da gelmemektedir (Bak. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 366-367)"

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