Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Ömer Çakmak'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Ömer Çakmak'ın cenazesi, yarın memleketi Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Narlıkışla köyünde toprağa verilecek.
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