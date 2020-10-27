Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş, 73 yaşında hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kıymetli meslektaşım Dr. Osman Durmuş Bey maalesef aramızdan ayrıldı. Milletçe başımız sağ olsun” dedi. Peki Osman Durmuş kimdir? İşte hayatına dair satır başları...

OSMAN DURMUŞ KİMDİR?

Osman Durmuş, 5 Ağustos 1947 yılında, Çankırı'da doğmuş siyasetçi ve tıp doktorudur.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitede yaptığı Anatomi ihtisasının ardından Ankara Devlet Hastanesi'nde Genel cerrahi ihtisası da yaptı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında Doçent olarak çalıştı. 1990 yılında doçent, 2003 yılında profesör oldu.

Türkiye Üniversite Öğretim Elemanları Sendikası Kurucusu ve Başkanı olarak görev yaptı. XXI. ve XXIII. Dönem Kırıkkale Milletvekiliği yaptı. 57.nci hükümette Sağlık Bakanlığı görevini icra etti.

İyi düzeyde İngilizce ve orta derecede Fransızca bilen Durmuş, evli ve 3 çocuk babasıydı.

OSMAN DURMUŞ'UN ÖLÜM NEDENİ

Eski Sağlık Bakanı Durmuş, 21 Ekim 2020 tarihinde evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede 26 Ekim 2020 tarihinde hayatını kaybetti.