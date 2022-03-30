Osman Göçen bronz madalya kazandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Diğer Güreş
ABONE OL

Osman Göçen bronz madalya kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Osman Göçen bronz madalya kazandı

Osman Göçen bronz madalya kazandı

Macaristan'da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dünkü yarı final maçında 6-6'lık skorun ardından son puanı verdiği için final şansını kaybeden Osman Göçen, 3'üncülük maçında İsrail'den Uri Kalashnikov ile karşılaştı. Maç öncesi ayağındaki ağrıları artan ve iğne ile mindere çıkan Osman Göçen, rakibini 8-8'lik skorda 2 puanlık oyunlarının avantajıyla yenerek Avrupa 3'üncüsü oldu.

"ASIL HEDEFİM 2024 PARİS OLİMPİYATLARI",

2'nci kez Büyükler Avrupa Şampiyonası'na katıldığını ifade eden Göçen, "Geçen sene madalya alamadım. Bu sene altın madalya için geldim. Yarı finalde son dakikada talihsiz sakatlığım oldu. Maçtan sonra ayağımın üstüne basamıyordum. Doktorumuzun müdahalesiyle maça çıkabildim ve 3'üncü oldum. Bu madalyamı aileme armağan ediyorum. Bu benim büyüklerdeki ilk madalyam. Asıl hedefim 2024 Paris Olimpiyatları, Allah izin verirse oradan madalyayla döneceğim" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

100. altın madalya Feyzullah Aktürk´ten geldi
DİĞER 100. altın Feyzullah Aktürk´ten
Milli güreşçi Süleyman Atlı, Avrupa ikincisi oldu
DİĞER Süleyman Atlı, Avrupa ikincisi oldu
"Takım olarak madalya hedefliyoruz"
DİĞER "Takım olarak madalya hedefliyoruz"
3 milli güreşçimiz Budapeşte'de yarı finalde
DİĞER 3 milli güreşçimiz yarı finalde
Son dakika haberi | Münir Recep Aktaş'tan bronz madalya
DİĞER Recep Aktaş'tan bronz madalya
Üç milli güreşçi Avrupa Şampiyonası'nda finalde!
DİĞER Üç milli güreşçi finalde!
Bernal kaza sonrası yeniden selede
DİĞER Bernal kaza sonrası yeniden selede
N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu koşuldu
DİĞER N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu koşuldu
Kastamonu Belediyespor, Hırvat Katarina Jezic'i transfer etti
DİĞER Jezic, Kastamonu Belediyespor'da
Bakan Kasapoğlu'ndan milli boksörlere tebrik
DİĞER Bakan Kasapoğlu'ndan millilere tebrik

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.