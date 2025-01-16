Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Osmaniye'de seyir halindeki otomobil alev aldı - Güncel haberler

        Osmaniye'de seyir halindeki otomobil alev aldı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, yanarak kullanılmaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 03:44 Güncelleme: 16.01.2025 - 03:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seyir halindeki otomobil alev aldı
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gece saatlerinde ilçeye bağlı Dumanlı Yaylası'nda, Nihat Gök yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken alev aldı.

        Otomobili yolun sağında durdurup, ailesini araçtan indiren Gök, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, aracı otomobili tamamen saran alevleri söndürdü.

        İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Osmaniye
        #osmaniye haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        Gazze'de ateşkes sağlandı
        Gazze'de ateşkes sağlandı
        TikTok ABD'deki faaliyetlerini sonlandırmaya hazırlanıyor
        TikTok ABD'deki faaliyetlerini sonlandırmaya hazırlanıyor
        İsrail sınırını geçmeye çalışan 3 Türk'ten haber alınamıyor
        İsrail sınırını geçmeye çalışan 3 Türk'ten haber alınamıyor
        Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi
        Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Kumpir can aldı! İş yeri sahibi tutuklandı
        Kumpir can aldı! İş yeri sahibi tutuklandı
        Yüksel Güran için tahliye talebi
        Yüksel Güran için tahliye talebi
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        9 kurşuna müebbet
        9 kurşuna müebbet
        Şeybani'yi kabul etti
        Şeybani'yi kabul etti
        Suriye gümrük duvarı ördü, ihracat kilitlendi
        Suriye gümrük duvarı ördü, ihracat kilitlendi
        Hamile yeğenini öldüren dayıya müebbet
        Hamile yeğenini öldüren dayıya müebbet
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        İlkay Gündoğan heyecanı!
        İlkay Gündoğan heyecanı!
        "Dualarım seninle"
        "Dualarım seninle"
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…