DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı. Peki, DGS ek tercih nasıl yapılır? Ön lisans eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adaylar, ÖSYM'nin yayınladığı ek tercih kılavuzuna göre bölümlerine uygun üniversitelerin boş kontenjanları için yeniden tercih yapabilecek. ÖSYM bugün yaptığı duyuruda ek tercih süresi 1-7 Ekim tarihleri arasında.

DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

2019-DGS Ek Yerleştirme tercihleri, 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trinternet adresinden bireysel olarak TC kimlik numaraları ve şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklardır.

ÖSYM DGS EK TERCİH KILAVUZU 2019

2019-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolara ve genel bilgilere aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.Tercih yapacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

DGS EK TERCİH KILAVUZU