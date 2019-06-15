2019 YKS sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? sorusu sınava girecek milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. 3 oturumda yapılacak YKS sınavı, TYT, AYT ve YDT olarak üç oturumda tamamlanacak. Oturumlar iki günde yapılacak. Üniversite sınavının ilk iki oturumu yarın yapılacak. Peki YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

YKS KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK? KAÇ DAKİKA SÜRECEK

YKS sınavı ÖSYM'nin 2019 takvimine göre 15 - 16 Haziran'da 3 oturum şeklinde yapılacak.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 15 Haziran 2019 (Cumartesi),saat 10.15'te, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar),saat 10.15'te, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar),saat 15.45'te, 120 dakika

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrenizi girerek sınav yerlerinizi öğrenebileceksiniz. E devlet üzerinden de ÖSYM YKS sınav giriş belgenizi alabilirsiniz.

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 15-16 Haziran'da gerçekleştirilecek olan 2019 üniversite sınavının sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntülenebilecek.

YKS SINAVINDA HANGİ TESTLER OLACAK?

TYT'de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT'de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.

Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.