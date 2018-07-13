ÖSYM giriş sayfası, yapılan duyurular ve aday işlemleri için araştırılıyor. Üniversiteye giriş sınavlarından yabancı dil sınavına pek çok sınav ÖSYM bünyesinde gerçekleşiyor. ÖSYM son olarak bugün KPSS 2018/1 yerleştirme sonuçlarının erişimini ÖSYM AİS üzerinden açtı. Peki AİS şifresi nasıl alınır? Detaylar haberimizde...

ÖSYM GİRİŞ NASIL YAPILIR?

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapılıyor. Adrese girdikten sonra, sağ üst kısımdan "sisteme giriş" başlığını tıklayın. Açılan sayfada TC. kimlik numaranızı girdikten sonra şifrenizi yazarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

ÖSYM AİS GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM AİS ŞİFRESİ YENİLEME

ÖSYM AİS şifresini unutmanız durumunda şifreyi yenilemeniz veya sıfırlamanız gerekiyor. ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına girdikten sonra, karşınıza açılan sayfada sizden istenilen TC kimlik numarasını ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasınız eksiksiz olarak giriniz.

Güvenlik sorusu aşamasında şifrenizi oluştururken yanıtladığınız cevabı girmeniz gerekmektedir. Bu cevabı eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Sizden istenilen tüm bilgileri eksiksiz olarak girdiğinizde şifreniz yenilenecektir.

ÖSYM AİS Güvenlik sorusunu unuttum diyorsanız da, şifrenizi aldığınız merkeze başvurarak yeni şifre talebinde bulunabilirsiniz.

ÖSYM AİS ŞİFRESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN