ÖSYM sınav takvimi öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Yeni yılda herhangi bir yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen vatandaşlar sınav takvimini merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, resmi internet sayfasında 2020 sınav takvimini erişime açtı. Peki 2020 YKS, DGS, KPSS, ALES, YDS sınav tarihleri nedir?
ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ
ÖSYM YKS TYT AYT YDT 2020 SINAV TAKVİMİ
YKS 1. oturumu olan TYT sınavı 20.06.2020
YKS 2. oturumu olan AYT sınavı 21.06.2020
YKS 3. oturumu olan YDT sınavı 21.06.2020'de gerçekleşecek.
DGS 2020 NE ZAMAN?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2020 05.07.2020 tarihinde gerçekleşecek.
KPSS 2020 NE ZAMAN?
KPSS Lisans sınavı (Alan Bilgisi 1. gün) 25.07.2020
KPSS Lisans (Alan Bilgisi 2. gün) 26.07.2020
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (öabt) 09.08.2020
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