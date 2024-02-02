'Öteki' de buluştular

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"KOŞTUR KOŞTUR GELDİK" Cansu Tosun - Erkan Kolçak Köstendil çifti de "Bizi harika bir oyun bekliyor. O yüzden koştur koştur geldik. Oyunu biraz da biliyorum. Sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca '12 Numaralı Adam' isimli tiyatro oyunun devam ettiğini söyleyen Erkan Kolçak Köstendil, "Oyunun sekizinci sezonu. Bu oyuna başlarken 90 dünya şehri hayalimiz vardı. 2 şehir kaldı. Geziyoruz oyunla beraber. 18 tane ülke dolaştık" dedi.

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"HEYECANLA BEKLEDİĞİM BİR OYUN" Burak Deniz de "Heyecanla beklediğim bir oyun. İzlemek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. Projeleri değerlendiğini söyleyen oyuncu, "Biraz dinleniyorum. Biraz proje okuyorum. Hem televizyon hem de dijital için bir kaç proje okuyorum" diye konuştu.