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        Haberler Magazin 'Öteki' de buluştular - Magazin haberleri

        'Öteki' de buluştular

        Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan'ın performansıyla sahnelenen, Emin Alper'in Dostoyevski'nin adlı aynı eserinden uyarladığı ve yönettiği 'Öteki'nin galası gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 09:09 Güncelleme: 02.02.2024 - 09:09
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Dostoyevski'nin 'Öteki' adlı zamansız eseri Emin Alper'in uyarlaması ve yönetimiyle tiyatro sahnesinde yeniden hayat buldu. Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan'ın performansını sergilediği, Emin Alper'in Dostoyevski’nin adlı aynı eserinden sahneye uyarladığı ve yönettiği ilk tiyatro oyunu olan 'Öteki'nin galası yapıldı.

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        Geceye; Birce Akalay, Nuri Bilge Ceylan, Dilan Çiçek Deniz, Ekin Koç, Pınar Deniz, Kaan Yıldırım, Cansu Tosun, Erkan Kolçak Köstendil, Burak Deniz ve Damla Sönmez gibi birçok ünlü isim katıldı.

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        Kaan Yıldırım, "Filmimiz 'İyi Bir Aile Değiliz' bitti. Her şey çok güzeldi. Bugün bu oyun için geldik. Oyunu çok merak ediyoruz" ifadelerini kullandı. Sevgilisine destek veren Deniz de "Ben filmi çok beğendim. Mutlaka gidilmesi gerekiyor" dedi.

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        "KOŞTUR KOŞTUR GELDİK"

        Cansu Tosun - Erkan Kolçak Köstendil çifti de "Bizi harika bir oyun bekliyor. O yüzden koştur koştur geldik. Oyunu biraz da biliyorum. Sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Ayrıca '12 Numaralı Adam' isimli tiyatro oyunun devam ettiğini söyleyen Erkan Kolçak Köstendil, "Oyunun sekizinci sezonu. Bu oyuna başlarken 90 dünya şehri hayalimiz vardı. 2 şehir kaldı. Geziyoruz oyunla beraber. 18 tane ülke dolaştık" dedi.

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        "HEYECANLA BEKLEDİĞİM BİR OYUN"

        Burak Deniz de "Heyecanla beklediğim bir oyun. İzlemek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. Projeleri değerlendiğini söyleyen oyuncu, "Biraz dinleniyorum. Biraz proje okuyorum. Hem televizyon hem de dijital için bir kaç proje okuyorum" diye konuştu.

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        Damla Sönmez, "Çok sevdiğim çok beğendiğim bir oyuncu kadrosu var. Ben de oyunu sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

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        Can Bonomo ile Öykü Karayel

        8

        Şebnem Bozoklu

        9

        Engin Günaydın

        10

        Birce Akalay

        11

        Haki Biçici

        12

        Hatica Aslan

        13

        Cem Davran

        14

        Dilan Çiçek Deniz

        15

        Hafsanur Sancaktutan

        16

        Hakan Kurtaş

        17

        Ebru Ebüzziya

        18

        Ece Yüksel

        19

        Ekin Koç

        20

        Başak Gümülcinelioğlu

        21

        Ceren Moray ile Doğu Orcan

        22

        Esra Ruşan️

        23

        Fatih Artman

        24

        Gülçin Kültür

        25

        Onur Saylak ile İbrahim Çelikkol

        26

        Yağız Can Konyalı

        27

        Tuğrul Tülek

        28

        Nuri Bilge Caylan

        29

        Nail Gönenli

        30

        Selen Uçer

        31

        Melikşah Altuntaş

        32

        Mirgün Cabas ile kızı Leyla Cabas

        33

        Tolga Karaçelik ile Tuğçe Altuğ

        34

        Şükrü Özyıldız

        35

        Sedef Avcı

        36

        Serkan Keskin, Ozan Açıktan ve Öner Erkan

        #Öteki
        #tiyatro oyunu
        #Cem Yiğit Üzümoğlu
        #erdem şenocak
        #derya karadaş
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