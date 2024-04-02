2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları ve sözleri
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü, 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla ilan edildi. Otizm, bireyde 3 yaşından itibaren ortaya çıkan ve tıbbi olarak hâlâ bile gizemi çözülememiş bir durumdur. Bu özel günde otizm açısından fark yaratmak için sevdiklerinize gönderebileceğiniz Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajlarını sizler için derledik.
Otizm, ilk 3 yaş içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu süren, özellikle sosyal ilişkiler kurma ve sürdürmede zorluklara neden olan gelişimsel bozukluktur. Otizmin hâlâ nedenini bilinmemekle beraber, dünya çapında yaklaşık 100 çocuktan birinin otizmli olduğunu tahmin edilmektedir. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde farkındalığı artırmak için sevdiklerinize gönderebileceğiniz mesajları bir araya getirdik.
Otizm, farklılıklarımızın bir parçasıdır ve her bireyin benzersiz bir hikâyesi vardır. Otizm farkındalık gününde, farklılıkları kucaklayarak birlikte güçlüyüz.
Otizm, sadece bir renk paletinin farklı bir tonudur. Bu farklılık, dünyayı daha zengin ve çeşitli kılar. Otizm farkındalık gününde, kucaklayıcı ve destekleyici bir toplum oluşturalım.
Otizm sadece bir farklılık, asla bir kısıtlama değil. Bugün, otizmli bireylerin eşsiz yeteneklerini ve katkılarını kutlayalım.
Otizm farkındalık gününde, herkesin otizmli bireylere karşı daha anlayışlı ve destekleyici olması için çaba gösterelim. Herkesin kendi yolunda ilerleyebileceği bir dünya için birlikte çalışalım.
Otizm farkındalık günü, toplumun her kesiminde anlayış ve kabulü teşvik etmek için bir fırsattır. Hepimiz, otizmli bireylerin yaşamlarını desteklemek ve zenginleştirmek için bir araya gelmeliyiz.
Farklılıkları kutlayalım çünkü o farklılıklar bizi benzersiz kılar. Otizm farkındalık gününde, her bireyin kendini ifade etme hakkını destekleyelim.
Otizmli bireylerin yaşamlarını daha iyi anlamak için bugün farkındalık oluşturalım ve onların haklarına saygı gösterelim. Hepimiz, daha kapsayıcı bir toplum için birlikte çalışabiliriz.