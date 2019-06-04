Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Otomobil alev topuna döndü, kimse yaklaşamadı

İHA

Kırıkkale’de gece saatlerinde Ankara istikametine seyir halinde ilerleyen LPG’li otomobil ateş topuna dönerek, gece karanlığını aydınlattı. Sürücü ise uzaktan çaresizce aracının yanmasını izledi

kırıkkale

Yangın, Ankara-Kırıkkale D-200 Karayolunun 20. kilometresindeki Irmak Köyü Mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı seyir halinde ilerleyen otomobilin motor bölümünden çıkan alevleri fark eden sürücü, emniyet şeridine park ederek kendini dışarı attı.

Hemen itfaiye ekiplerine haber veren çaresiz sürücü aracının yanmasını uzaktan izledi. Kısa sürede büyüyen alevler LPG’li otomobili ateş topuna dönüştürdü. Olay yerine gelen Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekipleri otomobile müdahale ederek söndürmeyi başardı. İHA'nın haberine göre; soğutma işlemlerinin ardından otomobilden geriye kalan sadece demir yığını oldu.

Otomobilde çıkan yangından dolayı D-200 Karayolunda araç kuyruğu oluştu. Bir süre trafiğin akışı sağlanamadı. Araç söndürüldükten sonra trafik polislerinin kontrolünde trafiğin akışı yeniden sağlandı.

İtfaiye ekipleri otomobildeki yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Demir yığınına dönen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çek senet dolandırıcılarına ‘Kobra’ operasyonu: 10 gözaltı
GÜNDEMDolandırıcılara ‘Kobra’ operasyonu: 10 gözaltı
Beşiktaş'ta metruk binada çökme tehlikesi
GÜNDEMBeşiktaş'ta metruk binada çökme tehlikesi
Adıyaman'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı
GÜNDEMAdıyaman'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı
Dini günler takvimi 2019: Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün?
GÜNDEMKurban Bayramı ne zaman ve kaç gün tatil?
Diyanet İşleri 2019: Bayram namazı saat kaçta? 4 Haziran il il bayram namazı saatleri..İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa bayram namazı kaçta
GÜNDEMDiyanet Bayram Namazı saatleri (il il) 2019
Beşiktaş'ta çökme tehlikesi bulunan metruk bina nedeniyle cadde kapatıldı
GÜNDEMKaza geliyorum diyordu!
Arefe Günü okunacak dualar nelerdir? Arefe Günü hangi ibadetler yapılır?
GÜNDEMArefe günü duaları ve ibadetleri neler
Marmara'nın kuzey ve batısı Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu bölgesinde sağanak yağış
GÜNDEMMeteorolojiden yağış uyarısı
Soma´da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
GÜNDEMSoma'da korkutan deprem
Dışişleri: Bir an önce sivil hükümetin kurulması önem taşımaktadır
GÜNDEMTürkiye'den Sudan'a itidal çağrısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X