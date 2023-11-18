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        Haberler Müzik Ottensamer ile Lozakovich ağırlandı

        Ottensamer ile Lozakovich ağırlandı

        Avusturyalı klarnet sanatçısı ve şef Andreas Ottensamer, 17 Kasım Cuma günü AKM'de sevenleriyle buluştu. Ottensamer yönetimindeki İDSO, genç kemancı Daniel Lozakovich'i de ağırladı. Konserde bu çok özel iki sanatçı, dünyaca ünlü besteciler Jean Sibelius ile Beethoven'ın senfonilerinden eserler sundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 13:35 Güncelleme: 18.11.2023 - 13:41
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        Geçtiğimiz sezonun en sevilen konuk sanatçılarından Andreas Ottensamer, bir kez daha İDSO’ya konuk oldu. Avusturyalı şef Andreas Ottensamer yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnede genç ve yetenekli kemancı Daniel Lozakovich’i ağırladı.

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        Birbirinden özel iki sanatçının İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri’ne konuk olduğu program tam anlamıyla bir Jean Sibelius gecesine dönüştü. Stradivari’nin 1713 yapımı “Ex-Sancy” kemanı ile çalan Daniel Lozakovich, Finlandiya’nın sesini en estetik şekilde duyurarak yepyeni ve yerel renklerle dolu bir lisan yaratan J. Sibelius’un keman konçertolarından Re minör Op. 47’yi seslendirdi.

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        Konserin ikinci bölümünde ise kendine has buluşları ve çığır yaratan eserleriyle klasik dönemden romantik döneme arasında, bir köprü kuran Beethoven’ın 2. Senfonisi sanatseverlerle buluştu.

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        2021 yılı itibariyle solistlik kariyerinin yanında şeflik kariyerini de sürdürmeye başlayan Andreas Ottensamer, 2 konserle daha klasik müzikseverlerle buluşmaya devam edecek. Avusturyalı şef Andreas Ottensamer yönetimindeki İDSO, 24 Kasım’da kariyerini genç yaşta aldığı prestijli ödüllerle donatmış olan Dmitry Shishkin’e ve 1 Aralık’ta günümüzün en parlak viyolonsel sanatçılarından Maximilian Hornung’a eşlik edecek.

        #Andreas Ottensamer
        #İDSO
        #AKM
        #İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
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