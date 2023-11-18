Ottensamer ile Lozakovich ağırlandı

Konserin ikinci bölümünde ise kendine has buluşları ve çığır yaratan eserleriyle klasik dönemden romantik döneme arasında, bir köprü kuran Beethoven’ın 2. Senfonisi sanatseverlerle buluştu.

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2021 yılı itibariyle solistlik kariyerinin yanında şeflik kariyerini de sürdürmeye başlayan Andreas Ottensamer, 2 konserle daha klasik müzikseverlerle buluşmaya devam edecek. Avusturyalı şef Andreas Ottensamer yönetimindeki İDSO, 24 Kasım’da kariyerini genç yaşta aldığı prestijli ödüllerle donatmış olan Dmitry Shishkin’e ve 1 Aralık’ta günümüzün en parlak viyolonsel sanatçılarından Maximilian Hornung’a eşlik edecek.