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Oval Ofis'teki tablo tartışmalara neden oldu!

ABD Başkanı Donald Trump'ın CBS kanalındaki '60 minutes' (60 dakika) isimli programda sunucu Lesley Stahl ile yaptığı, 14 Ekim'de yayınlanan röportajın yankıları devam ediyor. İkili arasındaki diyalog bir süre sonra söz düellosuna dönüşmüş, Trump, sunucu Stahl'ın tavrından hoşlanmayınca, "Lesley, tamam. Bu arada başkan benim sen değilsin" diyerek gazeteciyi azarlamıştı. Amerika, şimdi de bir başka ayrıntıyı konuşuyor. Trump'ın Oval Ofisi gezdirdiği programda duvardaki bir tablo dikkatlerden kaçmadı

16.10.2018 - 11:23 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Trump programda Oval Ofisi gezdirmiş, duvardaki bir tablo ise dikkatlerden kaçmamıştı. Sosyal medyada tablo ile ilgili birçok komplo teorisi üretildi.

Tabloda Donald Trump'ın yanında Ronald Reagan, baba ve oğul Bush, Abraham Lincoln, Teddy Roosevelt, Richard Nixon gibi ABD'nin Trump'tan önceki cumhuriyetçi başkanlarına yer verildiği görülüyor. Ancak tabloda arka planda görünen kadın figürünün kim olduğuna dair tartışmalar başlamıştı.

Tabloyu hazırlayan sanatçı Andy Thomas arka planda masaya yaklaşır vaziyette duran kadın figürü ile ilgili iddialara son noktayı koydu. Thomas, arka plandaki kadın figürünün Amerika'nın gelecekteki "ilk cumhuriyetçi kadın devlet başkanı" olduğunu ifade etti. Kadın figürü tablonun demokrat versiyonun da da yer aldığını belirtti.

Ressam Andy Thomas'a ait olan tabloyu Trump'a Cumhuriyetçi Kongre üyesi Darrell Issa'nın hediye ettiği belirtiliyor. Birkaç hafta önce Trump’la telefonda konuştuğunu aktaran Thomas, tablonun asılmasına çok şaşırdığını belirterek “Çok mutlu oldum. Çoğu zaman başkanlara verilen hediyeler sergilenmez. Benim tablomun sergilenmesi gerçekten büyük bir ödül” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Twitter hesaplarında yorum yapan bazı kullanıcılar tabloyu 'bayağı' başlığı ile paylaştı.

Sunucu Lesley, Trump'a seçimlere Rusya müdahalesi iddialarını, göçmen karşıtı politikaları ve kabinedeki değişim konularını sormuş, Trump, bahsi geçen konular hakkındaki söylentileri yalanlamıştı. Seçimlere Rusya müdahalesi iddiaları konusunda daha fazla soru soran Lesley için Trump, ünlü sunucunun kendisini suçluymuş gibi lanse ettiği imasını yaptı.

Trump, Obama döneminde izlenen göçmenlik politikalarına değindi ve geçmiş politikaların mevcut yönetimi zorladığını söyleyince, Lesley, Trump'ın bu görüşüne katılmadığını fakat yine de bir savaşın içine girmek istemediği söylemişti.

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