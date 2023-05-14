Oy için döndüler, duygusal anlar yaşandı

Deprem felaketinin ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki yakınlarının yanına giden Nahide Bayram, "Oy kullanmak için geldik. Arkadaşlarımı, komşularımı gördüm. Birbirimizi çok özlemişiz. Çok güzel bir duygu ancak acımız var. Yapacak bir şey yok, düzeleceğiz" dedi.