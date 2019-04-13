Hercai dizisinde canlandırdığı Gönül Aslanbey karakteri ile ilgileri üzerine çeken Oya Unustası, dizinin sevenleri tarafından büyük merak konusu oldu. İşte, Oya Ustası'nın hayatı ve kariyerine dair önemli satır başları...

OYA UNUSTASI KİMDİR?

Oya Unustası, 1988 senesinde İstanbul, Kadıköy'de dünyaya geldi. Aslen İzmir, Bucalı olan Unustası'nın anne tarafı büyükleri Selanik göçmeni, baba tarafı büyükleri ise Bulgaristan göçmenidir. İki ablası, bir abisi vardır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Flüt Bölümü mezunudur.

Ayla Algan'dan oyunculuk ve sahne sanatları eğitimi aldı.

Oya Unustası (Nergis) rolünü oynadığı "Beyaz Karanfil" adlı dizide Kenan Çoban (Zülfü),Hakan Boyav, Ali Sürmeli (Osman),Okan Turan, Çağlar Ertuğrul (Başar) ve Chloe Loughnan (Berrak) karakterini oynamıştır.

ATV'de yayınlanan "Masum Değiliz" dizisinde başrollerde Uraz Kaygılaroğlu, Damla Sönmez, Aras Aydın, Ushan Çakır, Oya Unustası ve Sercan Badur ile birlikte rol aldı.

Filmleri ve Dizileri

2018 - Diriliş Ertuğrul (Sugay) (TV Dizisi)

2018 - Masum Değiliz (Ceyda Koruhan) (TV Dizisi)

2015 - Kalbim Ege'de Kaldı (Zeliş Gıpgıp) (TV Dizisi)

2014 - Beyaz Karanfil (Nergis) (TV Dizisi)

2013 - Sevdaluk (Gülben Gedik) (TV Dizisi)

2011 - İzmir Çetesi (Duru) (TV Dizisi)

2010 - Kaybedenler Kulübü (Bardaki Kız)(Sinema Filmi)