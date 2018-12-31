Öykü Karayel ile Can Bonomo'nun Uludağ'da yılbaşı tatili

Geçtiğimiz yaz dünyaevine giren oyuncu Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti, yılbaşı tatili için gözde kayak merkezlerinden Uludağ tercih etti. Bir süre mekanda dinlenen Can Bonomo ve eşi Öykü Karayel, kendilerini görüntüleyen gazetecilere poz verdikten sonra soruları yanıtsız bırakarak pistte gözden kayboldu