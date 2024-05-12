Öykü Karayel, koşar adımlarla

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Öykü Karayel, Armutlu'da bir mekândan çıkarken görüntülendi. Koşarak kendisini bekleyen taksiye binen oyuncunun bu tavrına kimse bir anlam veremedi.

Geçtiğimiz aylarda Can Bonoma ve oğlu Roman ile birlikte İzmir'in Çeşme ilçesine yerleştiğini açıklayan ünlü isim, gazetecilerin sorularına gülümsemekle yetindi.