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"HAYVANLARA NEDEN YASA ÇIKMIYOR?



Ünlü sunucu, "Bu dünya hepimizin, sadece bizim değil... Hayvanlara neden yasa çıkmıyor? Her zaman böyle bir şey mi olması lazım? Artık bir yasa olsun" açıklamasını yaptı.