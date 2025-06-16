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        Haberler Objektife Takılanlar Oyuncu Asena Tuğal sahil eyleminde - Magazin haberleri

        Oyuncu Asena Tuğal sahil eyleminde

        Bodrum Gümüşlük'te yaşayanlar, sahillerin işletmelere devredilmesiyle anayasal haklarının ihlal edildiğini belirterek eylem yaptı. Eyleme oyuncu Asena Tuğal da destek verdi. Tuğal, "Sahiller halkındır, denize erişim hakkımız gasp ediliyor. Bu rant düzenine boyun eğmeyeceğiz" sözleriyle tepkisini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 20:27 Güncelleme: 16.06.2025 - 20:31
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        Ünlü oyuncu sahil eyleminde
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bodrum Gümüşlük’te yaşayanlar, sahillerin işletmelere rant karşılığı verildiğini ve halk plajlarının işgal edildiğini savunarak eylem yaptı. Sahil alanlarının halka kapatılmasına tepki gösteren bölge sakinleri, anayasal haklarının ellerinden alındığını belirterek kamu yararının hiçe sayıldığını dile getirdi.

        "BURADA HİÇBİR KAMU YARARI YOK"

        Eyleme elinde pankartıyla katılarak destek veren oyuncu Asena Tuğal, Bodrum Gümüşlük’te yaşayanların yanında olduğunu vurguladı. Tuğal, "Gümüşlük sahili bizim kamusal alanımız, ortak yaşam alanımız. Bu sahili kullanmak bizim anayasal hakkımız. Bizim bu hakkımız gasp ediliyor şu anda. Biz sahillere erişemiyoruz halk olarak. Bunun için bir direnişe başladık. Anayasanın 43'üncü maddesi, deniz kıyılarının kullanımı devletin kontrolündedir ama kamu yararı gözetilmelidir diyor. Burada hiçbir kamu yararı yok." ifadelerini kullandı.

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        "BİZ HALK OLARAK DENİZE ERİŞİM SAĞLAYAMIYORUZ"

        Bölgedeki durumun her geçen yıl daha da kötüleştiğini belirten Tuğal, sözlerine şöyle devam etti; "Havlumuzu kumsala koymak istesek, her yere şezlong atılmış durumda. Bu sahil 3-4 kilometrelik bir sahil. Yıllar içerisinde bütün alan sermayeye peşkeş çekildi. 30 metrelik bir halk plajı bırakılmıştı, şimdi bu bile bize reva görülmüyor. Özel işletmeye verilmiş durumda ve halk plajı tabelasını söktüler. Biz halk olarak denize erişim sağlayamıyoruz."

        "HAKKIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

        2 aydır eylem yaptıklarını belirten oyuncu; "Yetkililer bize dönüş yapmıyor. Yılmadan, susmadan devam edeceğiz. Hakkımıza sahip çıkacağız. Bu rant düzenine boyun eğmeyeceğiz. Şezlong parası, harcama limiti vermek istemiyoruz. Bu gidişi yıkmak için buradayız."

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        #BODRUM
        #Gümüşlük
        #asena tuğal
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