Safa Sarı baba oldu
Ünlü oyuncu Safa Sarı, ilk kez babalık heyecanı yaşadı
'Çok Güzel Hareketler 2'nin yanı sıra, 'Küçük Esnaf', 'Organize İşler Sazan Sarmalı' ve 'Bayi Toplantısı' gibi filmlerde de rol alan Safa Sarı, 2022'de Kübra Yıldırım ile evlenmişti.
Oyunculuğu kadar taklit yeteneğiyle de bilinen oyuncu, baba olduğunu duyurdu.
Safa Sarı, "2024 yılı bize çok güzel bir hediye ile veda ediyor. Hayatımıza hoşgeldin kızımız Dolunay" dedi.
Oyuncu, baba olacağını eylül ayında şu sözlerle açıklamıştı: Tam beş ay önce hayatımızın en önemli, en güzel haberini aldık; bir çocuğumuz olacak. İçimiz kıpır kıpır, kalbimiz sevgi dolu, birkaç ay sonra yavrumuza kavuşacağımız zamanı iple çekiyoruz. Ve bu sevinci Allah isteyen her çifte nasip etsin diyor, maşallahlarınızı bekliyoruz.