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        Haberler Magazin Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz’e Enfal Suresi'yle yanıt verdi - Magazin haberleri

        Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz’e Enfal Suresi'yle yanıt verdi

        Özcan Deniz; kendisi ve eşi Samar Dadgar için uzaklaştırma kararı ve koruma talep eden annesi Kadriye Deniz'e Enfal Suresi'nin 30'uncu ayetini paylaşarak tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 23:58 Güncelleme: 15.02.2025 - 23:58
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        Annesine Enfal Suresi'yle cevap verdi
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        Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz ile yaşadığı aile içi krizle gündemde. Annesi; oğlu ve gelini Samar Dadgar hakkında uzaklaştırma kararı ve koruma talep etmiş, mahkeme süreci başlamıştı. Aile içindeki gerilim tırmanırken Özcan Deniz’den dikkat çeken bir hamle geldi.

        Kadriye Deniz’in avukatı, müvekkilinin can güvenliğinden endişe ettiğini belirterek, oğlunun annesinin evine gidip sözlü tehditte bulunduğunu ve şiddet uyguladığını öne sürdü. Bu gerekçelerle uzaklaştırma ve koruma talebinde bulunuldu.

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        Yaşananların ardından oyuncu, sosyal medya hesabından Enfal Suresi’nin 30'uncu ayetini paylaşarak annesine dolaylı bir yanıt verdi.

        "ALLAH, TUZAKLARI BOZMAKTA EN HAYIRLISIDIR"

        Ayette; "Hani o inkâr edenler seni yakalayıp zindana atmak veya öldürmek yahut yurdundan çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Oysa onlar tuzak kurdukça Allah da onların tuzağını başlarına geçiriyordu. Zira Allah tuzakları bozmakta en hayırlısıdır" ifadeleri yer aldı.

        Özcan Deniz, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada; "Sadece kendimi ve çekirdek ailemi korumaya alıyorum. Eskisinden daha güçlü ve parlak yola devam ediyorum" diyerek annesi ve kardeşlerini hayatından çıkardığını belirtmişti.

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        #özcan deniz
        #Kadriye Deniz
        #Samar Dadgar
        #Enfal Suresi
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