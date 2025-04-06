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        Haberler Magazin Özcan Deniz bayramda annesi Kadriye Deniz'i aramadı - Magazin haberleri

        Özcan Deniz bayramda annesini aramadı

        Bir süredir aile içi sorunlarıyla gündeme gelen Özcan Deniz, Ramazan Bayram'ında annesi Kadriye Deniz ile bayramlaşmadı. Bu durum, aile içi kavganın boyutunu gözler önüne seren bir diğer gelişme oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2025 - 15:17 Güncelleme: 06.04.2025 - 15:19
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        Gerginliğin boyutu ortaya çıktı
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        Özcan Deniz'in bir süredir annesi Kadriye Deniz ile yaşadığı aile için gerginliği devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Kadriye Deniz'in avukatı, müvekkilinin can güvenliğinden endişe ettiğini belirterek, oğlunun annesinin evine gidip sözlü tehditte bulunduğunu ve şiddet uyguladığını öne sürmüştü. Bu gerekçelerle uzaklaştırma ve koruma talebinde bulunulmuştu.

        Yaşananların ardından Özcan Deniz, sosyal medya hesabından paylaştığı Enfal Suresi’nin 30'uncu ayeti ile annesi Kadriye Deniz'e dolaylı bir yanıt vermişti.

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        Ayette; "Hani o inkâr edenler seni yakalayıp zindana atmak veya öldürmek yahut yurdundan çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Oysa onlar tuzak kurdukça Allah da onların tuzağını başlarına geçiriyordu. Zira Allah tuzakları bozmakta en hayırlısıdır" ifadeleri yer aldı.

        BAYRAMDA ANNESİNİ ARAMADI

        Öte yandan ağabeyi Ercan Deniz tarafından kara para aklamakla suçlanan Özcan Deniz, Ramazan Bayramı'nda annesi Kadriye Deniz'i bayramlaşmak için aramadı. Bayramı küs geçiren Deniz ailesi arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor.

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        #Kadriye Deniz
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