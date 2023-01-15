Özcan Deniz: Evlilik kısmet

"SİNEMA KENDİNİ BULAMAYACAK GİBİ DURUYOR"

Deniz, pandemi sonrası sinemanın geleceğini ise şu sözlerle değerlendirdi:

Sinema eylüle ya da ekime kadar kendini bulamayacak gibi duruyor, bulsa da eskisi gibi olmayacak o tarihten sonra ne olduğunu anlayacağız.