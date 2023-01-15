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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özcan Deniz: Evlilik kısmet

Yeni yılda Kıbrıs'ta sahne alan ve 2023'ü sevgilisi Samar Dadgar'ı öpücüklere boğarak kutlayan Özcan Deniz, evlilik sorularına yanıt verdi

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  • Özcan Deniz'den Samar Dadgar açıklaması: Evlilik kısmet - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Özcan Deniz, Nişantaşı'ndaki bir mağazanın çıkışında objektiflere yansıdı. 

    2023'ü sahnelere ayırdığını ifade eden Deniz, setlerden uzak kalacağı dönemi ise senaryo ve hikâye yazarak değerlendireceğini söyleyerek "Sahne kıyafetleri için bugün alışveriş yaptım. Yeni yıla iyi başladık gayet iyi gidiyor. Sanıyorum 2023'ü sahnelere ayırdım" dedi.
  • Özcan Deniz'den Samar Dadgar açıklaması: Evlilik kısmet - Magazin haberleri

    Özcan Deniz, gazetecilerin "Oyunculuğu askıya mı aldınız?" şeklindeki sorusuna "Bir şeyler biriktiriyorum, yazıp çiziyorum. İki tane güzel iş var bakalım ne olacak?" yanıtını verdi.
  • Özcan Deniz'den Samar Dadgar açıklaması: Evlilik kısmet - Magazin haberleri

    "SİNEMA KENDİNİ BULAMAYACAK GİBİ DURUYOR"

    Deniz, pandemi sonrası sinemanın geleceğini ise şu sözlerle değerlendirdi:

    Sinema eylüle ya da ekime kadar kendini bulamayacak gibi duruyor, bulsa da eskisi gibi olmayacak o tarihten sonra ne olduğunu anlayacağız.
  • Özcan Deniz'den Samar Dadgar açıklaması: Evlilik kısmet - Magazin haberleri

    "EVLİLİK KISMET"

    Öte yandan yeni yılda Kıbrıs'ta sahne alan ve 2023'ü sevgilisi Samar Dadgar'ı öpücüklere boğarak kutlayan Özcan Deniz, evlilik sorularını ise "Kısmet" diyerek geçiştirdi.
  • Özcan Deniz'den Samar Dadgar açıklaması: Evlilik kısmet - Magazin haberleri

    OLAYLI BOŞANMA

    Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 2018'de evlendiği ve oğlunun annesi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanmıştı. Ayrılığın ardından Aktan, şiddet gördüğü iddiasıyla ünlü oyuncuya dava açmıştı.
  • Özcan Deniz'den Samar Dadgar açıklaması: Evlilik kısmet - Magazin haberleri

    "Şiddet" davasından beraat eden Deniz, daha sonra oğlunun velayetini alabilmek için soluğu mahkemede almıştı. Çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasının devamına karar veren mahkeme, Özcan Deniz'in görüşme günlerinin ise artırılmasına hükmetmişti. Deniz, Aktan ile ayrıldıktan sonra modacı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
  • Özcan Deniz'den Samar Dadgar açıklaması: Evlilik kısmet - Magazin haberleri

    "2022'NİN İLK SAATLERİNDE EVLİLİK TEKLİFİ ALDIM" DEMİŞTİ

    Dadgar, geçtiğimiz yıl katıldığı bir etkinlikte tektaş yüzüğü ve pembe kıyafetiyle dikkat çekmişti. Samar Dadgar, muhabirlerin "evlilik" sorularına yanıt vermişti. Dadgar, "Yeni yılın ilk saatlerinde (2022) Kıbrıs'ta evlilik teklifi aldım. Çok mutlu oldum ama bu yaz düğün yok" demişti.

     
  • Özcan Deniz'den Samar Dadgar açıklaması: Evlilik kısmet - Magazin haberleri

    YENİ SEVGİLİSİ

    Özcan Deniz, modacı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkinci kez nikah masasına oturacağı konuşulan ünlü şarkıcıya annesinden veto gelmişti.
  • Özcan Deniz'den Samar Dadgar açıklaması: Evlilik kısmet - Magazin haberleri

    "İLLA NİKAH MASASINA MI OTURMAK LAZIM?"

    Kadriye Deniz, "Oğlunuzun evlenmesine sıcak bakıyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

    Özcan da duysun bunu; evlenmesini istemiyorum. Bir tane çocuğu var. Kız arkadaşıyla mutluluklar diliyorum. Ama illa nikah masasına mı oturmak lazım? Belki böyle konuşmam kız arkadaşının gücüne gidebilir, bilmiyorum. Ama istemiyorum.

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