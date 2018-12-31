5 | 13

"HAYIR YOK ÖYLE BİR ŞEY"

İddialar üzerine Deniz'in eşi Feyza Aktan Deniz, 2. Sayfa programına yaptığı açıklamada, "Yok öyle bir şey bu dedikodular bizimde kulağımıza geldi. Ama tam aksine herşey yolunda" diyerek dedikoduları yalanladı.