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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özcan Deniz ile Samar Dadgar evlendi

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, üçüncü kez nikah masasına oturdu. Deniz, yaklaşık 1,5 yıldır aşk yaşadığı modacı sevgilisi Samar Dadgar ile hayatını birleştirdi

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  • Özcan Deniz ile Samar Dadgar evlendi! Annesi evliliğe karşı çıkmıştı... - Son Dakika Magazin Haberleri

    2019'da Feyza Aktan'dan olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz'in, üçüncü kez evlendiği ortaya çıktı. 

  • Özcan Deniz ile Samar Dadgar evlendi! Annesi evliliğe karşı çıkmıştı... - Son Dakika Magazin Haberleri

    Geçtiğimiz günlerde gazetecilerin 'evlilik' sorularına 'kısmet' yanıtını veren Deniz, yaklaşık 1,5 yıldır birlikte olduğu İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile nikah masasına oturdu. Çift, yakın dostlarının katılımıyla Zekeriyaköy'deki evlerinde gerçekleşen sade bir törenle birbirlerine 'evet' dedi.
  • Özcan Deniz ile Samar Dadgar evlendi! Annesi evliliğe karşı çıkmıştı... - Son Dakika Magazin Haberleri

    "İLLA NİKAH MASASINA MI OTURMAK LAZIM?"

    Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, bu evliliğe karşı çıkmıştı. Kadriye Deniz, "Oğlunuzun evlenmesine sıcak bakıyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

    Özcan da duysun bunu; evlenmesini istemiyorum. Bir tane çocuğu var. Kız arkadaşıyla mutluluklar diliyorum. Ama illa nikah masasına mı oturmak lazım? Belki böyle konuşmam kız arkadaşının gücüne gidebilir, bilmiyorum. Ama istemiyorum.
  • Özcan Deniz ile Samar Dadgar evlendi! Annesi evliliğe karşı çıkmıştı... - Son Dakika Magazin Haberleri

    Deniz, sevgilisinin doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı:

    İyi ki geldin... Sen geldin şehre bir film geldi.
    Ben yenilendim, bulutlar gitti.
    Bir güzel orman oldu yazılarda
    İklim değişti, Akdeniz oldu...
    O eşsiz sevgi dolu kalbinle iyileştirdin dokunduğun her şeyi..
    İyi ki doğdun masalımın prensesi. Güzel gülüşlüm, gamzesine yandığım.
  • Özcan Deniz ile Samar Dadgar evlendi! Annesi evliliğe karşı çıkmıştı... - Son Dakika Magazin Haberleri

    "HEDİYE GİBİ GELDİN, HOŞ GELDİN"

    Samar Dadgar da geçtiğimiz aylarda tektaşının fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Sevgilisiyle görüntülerinin de yer aldığı paylaşıma Dadgar, "Hediye gibi geldin, hoş geldin." mesajını not düşmüştü.

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