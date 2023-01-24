Deniz, sevgilisinin doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı:



İyi ki geldin... Sen geldin şehre bir film geldi.

Ben yenilendim, bulutlar gitti.

Bir güzel orman oldu yazılarda

İklim değişti, Akdeniz oldu...

O eşsiz sevgi dolu kalbinle iyileştirdin dokunduğun her şeyi..

İyi ki doğdun masalımın prensesi. Güzel gülüşlüm, gamzesine yandığım.