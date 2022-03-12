"BANA YAPILAN AĞIR BİR HAKSIZLIKTI"



49 yaşındaki şarkıcı, "Olabilir, hala insanlar 'Kesin yapmıştır, bir şeydir, falandır, filandır...' diye düşünebilir. Ama yapmadığıma dair her şeyin üzerine yemin edebilirim. O yüzden bana yapılan çok büyük, ağır bir haksızlıktı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bu kararın çıkması çok anlamlı oldu." dedi.



ESKİ EŞİNİ AFFETTİ



Özcan Deniz daha sonra da eski eşi için "Kadına şiddet; yani altından kalkması, temizlemesi, anlatması çok zor bir şey. Ama bana bu haksızlığı yapan kişiyi affediyorum." ifadelerini kullandı.