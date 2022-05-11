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Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar'ın 'Kadriye Deniz' sessizliği: Konuşmak istemiyorum!

Modacı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açan ve ikinci kez nikah masasına oturacağı konuşulan Özcan Deniz'e annesi Kadriye Deniz'den veto gelmişti. Dadgar, müstakbel kayınvalidesinin, "Oğlumun evlenmesini istemiyorum. İlla nikah masasına mı oturmak lazım?" sözleri karşısında suskunluğunu korudu

HABERTURK.COM
  • Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar'ın Kadriye Deniz sessizliği

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in İranlı modacı sevgilisi Samar Dadgar, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Kuyumcuda pırlanta yüzük ve bileklik modelleri deneyen Dadgar, gazetecileri görünce alışverişini yarıda kesti.
  • Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar'ın Kadriye Deniz sessizliği

    "KONUŞMAK İSTEMİYORUM!"

    Muhabirler, Samar Dadgar'a, oğlunun yeniden evlenmesini istemeyen Kadriye Özcan'ın açıklamalarını hatırlattı.

    Konuyla alakalı suskunluğunu koruyan Dadgar, "Konuşmak istemiyorum!" demekle yetindi. Samar Dadgar, ardından hızla oradan uzaklaştı.
  • Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar'ın Kadriye Deniz sessizliği

    "ÖZCAN'IN MUTLULUĞU BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

    Yeni yılın ilk saatlerinde Samar Dadgar'a evlenme teklifinde bulunan Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, konuyla ilgili ilk kez konuşmuştu.

    "Müstakbel gelininizle tanıştınız mı?" sorusuna "Tanıştım tabii ki..." diye yanıt veren Deniz, "Özcan'ın mutluluğu benim için çok önemli. Bir yastığa baş koysunlar, başka bir yorum yapmayacağım." ifadelerini kullanmıştı.
  • Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar'ın Kadriye Deniz sessizliği

    "İLLA NİKAH MASASINA MI OTURMAK LAZIM?"

    Kadriye Deniz, daha sonra "Oğlunuzun evlenmesine sıcak bakıyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti:

    Özcan da duysun bunu; evlenmesini istemiyorum. Bir tane çocuğu var. Kız arkadaşıyla mutluluklar diliyorum ama illa nikah masasına mı oturmak lazım? Belki böyle konuşmam kız arkadaşının gücüne gidebilir, bilmiyorum ama istemiyorum.
  • Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar'ın Kadriye Deniz sessizliği

    "ÖZCAN'IN HAYATINI TAŞIMAK KOLAY DEĞİL"

    Torunu Kuzey'in annesi Feyza Aktan tarafından Antalya'ya götürülmesi hakkında yorum yapmak istemeyen Kadriye Deniz, "O konuya çok girmek istemiyorum. Bayramda geldi, babasıyla evdelerdi." demişti.

    Deniz, "Torununuza özlem duyuyor musunuz?" sorusu üzerine de "Tabii ki duyuyorum. Kimsenin gözyaşları olmasın. Benim için bunların hepsini kaldırmak zor. Hele hele Özcan’ın hayatını taşımak kolay değil." ifadelerini kullanmıştı.
  • Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar'ın Kadriye Deniz sessizliği

    "BU YAZ DÜĞÜN YOK"

    Ayrıca geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte, tektaş yüzüğü ve pembe kıyafetiyle dikkat çeken Samar Dadgar, muhabirlerin "evlilik" sorularına yanıt vermişti. Dadgar, "Yeni yılın ilk saatlerinde Kıbrıs'ta evlilik teklifi aldım. Çok mutlu oldum ama bu yaz düğün yok." demişti.

    Samar Dadgar, sevgilisininin giyimine karışıp, karışmadığı sorulunca da, "Dekolteli ve mini elbiseleri onaylıyor." açıklamasını yapmıştı.
  • Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar'ın Kadriye Deniz sessizliği

    EVLİLİK BİTTİ, KAVGA BİTMEDİ!

    Öte yandan 2018 yılında evlenen şarkıcı Özcan Deniz ve Feyza Aktan 2019'da olaylı bir şekilde yollarını ayırmıştı. Oğulları Kuzey'in velayet davasıyla gündemden düşmeyen Deniz ile Aktan, geçen yıl büyük bir kavgaya tutuşmuştu. Feyza Aktan, evinin önüne gelen ünlü şarkıcıya tokat atıp, tişörtünü yırtmıştı.
  • Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar'ın Kadriye Deniz sessizliği

    "OĞLUM SEN KİMSENİN KREDİ KARTI DEĞİLSİN!"

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin ardından Özcan Deniz, sosyal medya hesabından oğluna seslenerek "Kimsenin şöhret basamağı, deney tahtası, hırs ve çıkar kapısı ve en önemlisi 'kredi kartı' değilsin." ifadelerini kullanmıştı.
  • Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar'ın Kadriye Deniz sessizliği

    VELAYET DAVASINDA KARAR

    Ayrıca 24 Aralık'ta görülen velayet davasında mahkeme, çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasının devamına karar veren mahkeme, Özcan Deniz'in görüşme günlerinin ise artırılmasına hükmetmişti.
  • Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar'ın Kadriye Deniz sessizliği

    BERAAT ETTİ

    Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla, "yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava da karara bağlanmıştı.

    Mahkeme, sanık Özcan Deniz'e 2017 ve 2019 yılında şikayetçi Feyza Aktan'a yönelik Türkiye'de ve Almanya'da "Basit yaralama" suçunu 6 aylık şikayet süresinden sonra şikayette bulunulduğu gerekçesiyle davanın düşürülmesine karar vermişti.

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