Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar'ın 'Kadriye Deniz' sessizliği: Konuşmak istemiyorum!

"İLLA NİKAH MASASINA MI OTURMAK LAZIM?"

Kadriye Deniz, daha sonra "Oğlunuzun evlenmesine sıcak bakıyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti:

Özcan da duysun bunu; evlenmesini istemiyorum. Bir tane çocuğu var. Kız arkadaşıyla mutluluklar diliyorum ama illa nikah masasına mı oturmak lazım? Belki böyle konuşmam kız arkadaşının gücüne gidebilir, bilmiyorum ama istemiyorum.