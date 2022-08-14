Bu süreçte kendime sadece şunu söyledim; 'Feyza tamam, geçecek... Bitecek... Hayat boyu böyle sürmez...' Ne kadar kendime böyle telkinlerde bulunsam da, benim dışımda gelişen onlarca şeyin karşısında kendimi bir süre sonra sakinleştiremedim tabii ki de.

"TİŞÖRTÜNÜ YIRTTIM DİYE MALA ZARAR VERMEKTEN DAVA AÇTI"

Kendisine bir tokat eğilimim olmuştu. Bu yüzden de bir dava açtı. Bu ay onun davası görülecek. Tişörtünü yırttığım için de mala zarar vermekten ayrı bir dava açtı. Ne olduğunun önemi yok bana açabileceği herhangi bir dava olması yeterli.