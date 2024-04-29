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        Haberler Magazin Özcan Deniz, oğlunun doğum gününü kutladı

        Özcan Deniz, oğlunun doğum gününü kutladı

        Ünlü oyuncu Özcan Deniz, Feyza Aktan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey Deniz'in, 5'inci yaş gününü kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 11:46 Güncelleme: 29.04.2024 - 11:46
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        2018'de evlenip 2019'da boşanan Özcan Deniz ile Feyza Aktan çiftinin oğulları Kuzey Deniz, 5 yaşına bastı.

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        51 yaşındaki Özcan Deniz, 2023'te evlendiği eşi Samar Dadgar ile oğlu Kuzey Deniz'in doğum gününü kutladı.

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        Doğum günün partisinden paylaşımları Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, kendi sosyal medya hesabından, "Doğum günü çocuğu" notuyla yayınladı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #özcan deniz
        #Feyza Aktan
        #Samar Dadgar
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