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Özdemir Erdoğan'dan çıplak pozlar

Müzisyen Özdemir Erdoğan, geçtiğimiz günlerde sanatçı Zeki Müren hakkında "Özel hayatı nedeniyle kötü örnek oldu. 'Paşa' dediler, bir paşa çıkıp da ‘madam deyin’ demedi" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın Müren'i eleştirmesinin ardından 30 yıl önce verdiği çıplak pozları sosyal medyada yayıldı

Özdemir Erdoğan, Zeki Müren

Sanatçı Özdemir Erdoğan, birkaç gün önce, 'Sanat Güneşi' ve 'Paşa' olarak anılan Zeki Müren hakkında eleştirilerde bulunmuştu. Müren, hakkında söyledikleri ile tepki toplayan Özdemir'in, yıllar önce verdiği çıplak pozları sosyal medya platformlarına düştü.

80 yaşındaki sanatçının, 1990'da yayınladığı 'Düşünceli Şarkılar' isimli albüm çalışması için objektiflere verdiği çıplak pozları ortaya çıktı. Erdoğan, o fotoğraflar için "Her türlü giysiden, maddi değerlerden arınmış, yalın bir adamı anlatmaya çalışıyordum" demişti.

Özdemir Erdoğan, 1996 yılında vefat eden sanatçı Zeki Müren için geçtiğimiz günlerde şu ifadeleri kullanmıştı:

Zeki Müren 1952 senesinde sahneye çıktığı vakit, smokiniyle birinci sınıf şarkı söyleyen biriydi. Sesi de pırlanta gibiydi. Özel hayatı sebebiyle 60'ların sonunda kötü şarkı söylemeye başladı ve kötü örnek oldu. Bu adama 'Paşa' dediler. Bir paşa da çıkıp, "Buna madam deyin ama 'Paşa' demeyin" demedi.

Böyle bir şey olur mu? Zeki Müren rol model oldu. Sonra bir sürü kötü örnekleri çıktı. Elton John hiçbir zaman böyle pespayelik yapmadı. Piyanosunun başına oturdu, adam gibi çıktı ve şarkı söyledi.

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