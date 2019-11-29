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HaberlerParaSON DAKİKA! Özel bankalar vergi tahsilatına aracılık edemeyecek

Özel bankalar vergi tahsilatına aracılık edemeyecek

Gelir İdaresi Başkanlığı, özel bankalara gönderdiği bildirimde vergi tahsilatına aracılık edilmesi ve EFT sürelerine ilişkin imzalanan protokollerin 1 Ocak itibarıyla feshedileceğini belirtti

vergi ödemesi
HABERTURK.COM

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 26 Kasım 2019 tarihinde bazı özel bankalara gönderilen bildirimlerde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 41'inci maddesi kapsamında vergi tahsilatına aracılık edilmesi ve EFT sürelerine ilişkin imzalanan protokollerin 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere feshedildiği ve tahsilat yetkilerinin kaldırıldığı belirtildi.​

İlgili protokollerin yenilenmemesi halinde, gerçek kişi ve kurumların 01.01.2020 tarihinden itibaren vergi ödemelerini ilgili özel bankalar aracılığıyla gerçekleştirmesi mümkün olamayacak.

 

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