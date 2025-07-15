Özel bir konser

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 14 Temmuz akşamı Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi’nde, 'Zaferin Adı Türkiye – Vatan Uğruna' başlıklı özel bir konserle sahnedeydi Bu anlamlı gecede, vatan ve özgürlük kavramlarını işleyen, Türkiye’den ve dünyadan önemli bestecilerin eserleri seslendirildi. Programda Ahmet Adnan Saygun, Turgay Erdener, Nevit Kodallı, İbrahim Baran, İlke Karcılıoğlu, Béla Bartók gibi değerli isimlerin hem sözlü hem enstrümantal eserleri sunuldu.

Konserin repertuvarı; halk müziğinden ilham alan ezgilerden, destansı anlatılara ve manevi temalara kadar uzanan geniş bir duygusal yelpazeye sunarken, her eser, sanat yoluyla vatan sevgisini ve evrensel barışa duyulan inancı güçlü bir şekilde yansıttı.

Solistler; Sevim Ateş, İrem Büşra Bayır, Arda Durgut, Uğur Etiler, Atiye Eşkiza (keman), Aylin İdil İrey (keman), Alara Açıkbaş (Viyola), Fernur Topçu (Viyolonsel), piyanoda Meryem Delal İnan’ın eşliği ile sahnedeydi.