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Özge Gürel, Audrey Hepburn ile kıyaslandı

İtalyan basını ünlü oyuncu Özge Gürel'i moda ikonu Audrey Hepburn ile karşılaştırdı. Haberde, "Zarifliği ve derinliği öyle özel ki Audrey Hepburn ile kıyaslanıyor" denildi

Özge Gürel, Audrey Hepburn ile kıyaslandı - Magazin haberleri
Audrey Hepburn ile kıyaslandı
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HABERTURK.COM

Başrolünde yer aldığı "Bay Yanlış" dizisi yakında İtalya'da yayınlacak olan Özge Gürel için İtalyan INpress magazine sayfası özel bir haber içeriği hazırladı.

Haberde Özge Gürel için, "Saflık ve sadelik mucizesinin adı Özge Gürel" ifadelerine yer verildi. Ayrıca oyuncu, moda ikonu Audrey Hepburn ile karşılaştırılarak, "Zarifliği ve derinliği öyle özel ki Audrey Hepburn ile kıyaslanıyor" denildi.

NEZAKET İKONU!

Özge Gürel'in sosyal medyadan yaptığı yardım çalışmaları ve sosyal sorumluluk projelerinden de bahsedilen yazıda, "Bu asil iyilikleri sayesinde Özge Gürel, bir nezaket ikonu olarak kabul ediliyor. Birçok insana iç güzelliğin önemi kanıtlayan bir ruha sahiptir. İşi dışında rol yapmayan karakteriyle her zaman sahip olduğu doğallığını korumayı başarır. Gerçek merakı ve her durumda sahip olduğu içten gelen coşkusu önemli konuların anlatılacağı güçlü projelerde onu hep görmemizi sağlıyor" yorumu yapıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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