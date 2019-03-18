Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, rüzgarın azizliğine uğrayan Özge Ulusoy, saçları yüzüne gelince kahkaha attı. Ulusoy, Faruk Çolakoğlu ile ilgili sorulara yanıt vermek istemediğini dile getirerek hızlı adımlarla uzaklaştı.