"ÇOK MUTLU OLDUM"

Gazetecilerin, "Geçtiğimiz günlerde sevgiliniz Gökberk Demirci'den evlilik teklifi aldınız. Neler hissettiniz?" sorusuna yanıt veren Özge Yağız, "İlişkimiz çok güzel gidiyor. Aldığım evlilik teklifi hayallerimin ötesinde bir evlilik teklifiydi. Hiç bu kadar şaşıracağımı ve böyle bir sürpriz olacağını düşünmemiştim. Çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.