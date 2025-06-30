Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Özge Yağız ve Burak Berkay sezonu açtı - Magazin haberleri

        Özge Yağız ve Burak Berkay sezonu açtı

        Özge Yağız, sevgilisi Burak Berkay Akgül ile Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Miraç Sezen, Bodrum Güvercinlik'te güneşin ve denizin keyfini çıkarırken objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 23:11 Güncelleme: 30.06.2025 - 23:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sezonu açtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Özge Yağız sevgilisi Burak Berkay Akgül, Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Miraç Sezen, tatil sezonunu Bodrum’da açtı.

        Ünlü oyuncular, Güvercinlik sahilinde objektiflere yansıdı.

        Güneş banyosu yapan grup, ardından birlikte Ege’nin serin sularına kendilerini bırakarak denizin keyfini çıkardı.

        Ezgi Eyüboğlu ile Özge Yağız, denizde uzun süre sohbet etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Özge Yağız
        #Ezgi Eyüboğlu
        #Burak Berkay Akgül
        #Kaan Miraç Sezen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD temsilcisinden Kremlin'e yanıt
        ABD temsilcisinden Kremlin'e yanıt
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Beyaz Saray: Suriye'ye yaptırımlar kaldırılacak
        Beyaz Saray: Suriye'ye yaptırımlar kaldırılacak
        TFF, yeni sezon harcama limitlerini açıkladı!
        TFF, yeni sezon harcama limitlerini açıkladı!
        Galatasaray'dan Richarlison bombası!
        Galatasaray'dan Richarlison bombası!
        18 kişilik gasp çetesi çökertildi
        18 kişilik gasp çetesi çökertildi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Beşiktaş'a gelmeden evlilik teklifi
        Beşiktaş'a gelmeden evlilik teklifi
        İşte Abraham'ın İstanbul'a geliş tarihi!
        İşte Abraham'ın İstanbul'a geliş tarihi!
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        30 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        30 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Yunus Akgün'de imza bekleniyor!
        Yunus Akgün'de imza bekleniyor!
        Yangın işte böyle yayılıyor! Canlı yayında ters rüzgar etkisi!
        Yangın işte böyle yayılıyor! Canlı yayında ters rüzgar etkisi!
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"