Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Özgür Akgül'den 'Hediye'

        Özgür Akgül'den 'Hediye'

        Özgür Akgül, geleneksel ezgilerin yer aldığı ilk albümü 'Hediye'yi müzikseverlerle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 12:22 Güncelleme: 01.03.2024 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Akgül'den 'Hediye'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Özgür Akgül, ilk albümü 'Hediye'yi müzikseverlerin beğenisine sundu. Akgül'ün kendi bestelerinin ve düzenlemelerinin yanı sıra geleneksel ezgilerin de yer aldığı albüme ismini veren 'Hediye' şarkısı, Akgül'ün hem büyükannesine ve köklerine bir saygı duruşu sunarken hem de sanatçının İstanbul’a olan özlemini yansıtıyor.

        Göksun Çavdar, Hasan Gözetlik gibi değerli müzisyenlerin katkılarının da yer aldığı Özgül Akgül’ün 'Hediye'de Türkiye'nin önde gelen yaylı topluluklarından İstanbul Strings de yer alıyor.

        Özgür Akgül, 'Hediye' albümünün canlı performansları gerçekleştirmek için kurduğu 'Schnieke', İstanbul'dan 'Aman Doktor', Ege'den 'Kadıoğlu', ve Roman düğünlerinin kıvrak ritimleriyle bezeli 'Gayda' gibi geleneksel müzikleri, caz, dub ve elektro gibi çağdaş tınılarla yeniden yorumlayacak.

        Özgül Akgül, ilk konserini ise 9 Mart 2024 tarihinde Berlin'de verecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ÖZGÜR AKGÜL
        #hediye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ölü bile olsa dokunmayın! Ciddi lezyon ve yanıklar oluşabilir!
        Ölü bile olsa dokunmayın! Ciddi lezyon ve yanıklar oluşabilir!
        10 belli, 11. kim olacak?
        10 belli, 11. kim olacak?
        Öğretmene, 2 öğrenciye cinsel istismardan dava açıldı!
        Öğretmene, 2 öğrenciye cinsel istismardan dava açıldı!
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Emekliye milli gelir zammı
        Emekliye milli gelir zammı
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta
        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şampiyon, 20 yaşındaydı... Milli karateciyi kaybettik!
        Şampiyon, 20 yaşındaydı... Milli karateciyi kaybettik!
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Silahla alıkoydular! Paralarını aldılar! Umut tacirlerine rekor ceza!
        Silahla alıkoydular! Paralarını aldılar! Umut tacirlerine rekor ceza!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Polis merkezine pompalı tüfekle ateş açıldı!
        Polis merkezine pompalı tüfekle ateş açıldı!
        Girişim yatırımlarında 'tohum' dönemi
        Girişim yatırımlarında 'tohum' dönemi
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?