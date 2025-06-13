Özgür Özel, mevlit programına katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Manisa Fatih Sergi Salonunda Zeyrek ailesi ile birlikte taziyeleri kabul etti.

Manisa Cumhuriyet Meydanında kurulan taziye çadırlarını da ziyaret eden Özel, daha sonra Ferdi Zeyrek için Hatuniye Camii’nde okutulan mevlide katıldı.

Özel, vatandaşlarla tek tek selamlaşması sonrası dua etti. Özel, mevlit töreni sonrası camiden ayrıldı.

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