Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Özgür Özel, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti | Son dakika haberleri

        Özgür Özel, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerde Anıtkabir'i ziyaret etti. Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Bugün devrimlerinizin aşındırılmaya çalışıldığı, bilimin öneminin göz ardı edildiği ve toplumsal eşitsizliklerin derinleştiği bir dönemden geçiyoruz ancak gelecek nesillerimizi yetiştiren öğretmenlerimizin Cumhuriyet'i sonsuza dek koruyacak bekçiler olduğuna dair inancınızı bugün bizler de yüreğimizde taşıyoruz." diye yazdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 14:47 Güncelleme: 24.11.2024 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki öğretmenlerle Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

        Özel'e ziyaretinde öğretmen olan anne ve babası Şükran ve Talat Özel, kardeşi Barış Özel, öğretmenler ve parti üyeleri eşlik etti.

        Özel'in, Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

        Daha sonra beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

        "Büyük Atatürk, Başöğretmenimiz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini, eğitim devrimleriyle atan sizlere olan minnetimizi bir kez daha ifade etmek üzere bizleri yetiştiren öğretmenlerimizle birlikte huzurunuzdayız. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında bizlere emanet ettiğiniz değerlere sahip çıkmak ve bu değerleri geleceğe taşıma sorumluluğuyla fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme idealinizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, nitelikli eğitimin herkes için ulaşılabilir olması, yeni nesillerin bilimin ve aklın rehberliğinde yetiştirilmesi ve nihayetinde adaletli, özgür ve zengin bir Türkiye'nin inşası için öğretmenlerimizin oynadığı kritik rolün bilincindeyiz. Bu anlayışla Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında eğitim devrimlerinizin izinden yürümeye devam edeceğiz.

        Bugün devrimlerinizin aşındırılmaya çalışıldığı, bilimin öneminin göz ardı edildiği ve toplumsal eşitsizliklerin derinleştiği bir dönemden geçiyoruz ancak gelecek nesillerimizi yetiştiren öğretmenlerimizin Cumhuriyet'i sonsuza dek koruyacak bekçiler olduğuna dair inancınızı bugün bizler de yüreğimizde taşıyoruz. Sizi, silah arkadaşlarınızı, eğitim şehitlerimizi ve bu mesleğe ömrünü adamış tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anlıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

        Beraberindekilerle daha sonra İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçen Özel, İnönü'nün mozolesine de çelenk bıraktı.

        CHP Genel Başkanı Özel, ziyaretin ardından ailesiyle ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #CHP
        #Özgür Özel
        #anıtkabir
        #Öğretmenler Günü
        #24 kasım öğretmenler günü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yoğun bakımda iki doktoru yaraladı!
        Yoğun bakımda iki doktoru yaraladı!
        İsrail'de sızıntı belge krizi büyüyor
        İsrail'de sızıntı belge krizi büyüyor
        Kaldırım taşıyla dehşet! Önce duraktakilere sonra otobüs şoförüne saldırdı
        Kaldırım taşıyla dehşet! Önce duraktakilere sonra otobüs şoförüne saldırdı
        Kritik saatler
        Kritik saatler
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        "Maçın kahramanı"
        "Maçın kahramanı"
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!