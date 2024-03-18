Özkan Uğur'suz MFÖ konseri

Konseri takip edenler arasında Gülben Ergen de vardı. Ergen; "Dün akşam binlerce MFÖ sevenlerle Bostancı Gösteri Merkezi'nde bir ilk yaşadık. Özkan bizimleydi. Özkan; hep Mazhar ile Fuat ile beraberdi" notuyla paylaşımda bulundu.