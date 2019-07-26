"Her gün bir şeyler öğreniyorum"

Kadınlar 57 kiloda tatamiye çıkan milli judocu çeyrek finalde Alman Samira Bock´u ippon ile geçti. Yarı finalde Hollandalı Alexe Wagemaker´ı da ipponla mağlup eden Özlem Yıldız, finalde Rus Kseniia Galitskaia ile karşılaştı. Milli judocu rakibini waza-ari ile yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

EYOF Bakü 2019 judoda üçüncü gün müsabakalarında kadınlar 70 kg´da Hatice Vandemir, +70 kg´da Hilal Öztürk; erkekler 81 kg´da Cem Ata Demirtaş ve +90 kg´da Münir Ertuğ tatamide madalya için rakipleriyle karşılaşacaklar.